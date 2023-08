POL-PPWP: VW Golf im Parkhaus gerammt

Otterberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es bei einer Feier an einem Vereinsheim in Otterberg zu Streitigkeiten. Ein 16jähriger wurde dabei leicht verletzt. Erste Hinweise auf die Täter liegen vor, die weiteren Ermittlungen laufen. In der gleichen Nacht hatte ein 19jähriger angezeigt auf dem Heimweg von einer Gruppe von Personen überfallen worden zu sein. Diese hätten ihn attackiert und ihm ...

mehr