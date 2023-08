Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streitschlichter bedroht Frauen mit Waffe

Kaiserslautern (ots)

Ein 18-Jähriger geriet am späten Freitagabend in eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen. Doch anstatt den Streit wie geplant zu schlichten, griff er zu einer Waffe und bedrohte eine der Damen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der junge Mann in seinem Auto unterwegs, als er den Disput vor einem Einkaufzentrum wahrnahm. Er parkte seinen Audi am Fahrbahnrand und ging in Richtung der Frauen, um den Handgreiflichkeiten ein Ende zu setzen. Seine Hilfe war von den Damen allerdings nicht erwünscht. Eine 20-Jährige forderte ihn auf zu gehen, woraufhin der junge Mann zurück zu seinem Auto lief. Doch anstatt wegzufahren - wie von ihm verlangt - nahm er eine Waffe aus dem Pkw und bedrohte die 20-Jährige. Als eine Freundin der jungen Frau anfing das Geschehen zu filmen, entfernte sich der Mann letztendlich doch. Die bedrohte Frau erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermittelten den 18-jährigen Tatverdächtigen und statteten ihm zu Hause einen Besuch ab. Er wurde zum Geschehen befragt. Ebenso zeigte der "Streitschlichter" den Polizisten die benutzte Schreckschusswaffe sowie den dazu gehörigen kleinen Waffenschein. Auf den jungen Mann kommt ein Strafverfahren wegen Bedrohung zu. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern an. |ksr

