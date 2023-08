Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Holz-Lkw verunfallt

Straße lange gesperrt - Syke, Taxi beschädigt - Stuhr, Diebstahl eines Lkw ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Twistringen - Lkw verunfallt / Holz verteilt sich auf gesamter Straße (Foto)

Am Dienstag gegen 15.35 Uhr verunfallte ein Lkw mit Anhänger auf der L 342 im Bereich Heiligenloh. Der 45-jährige Fahrer war mit seinem voll mit Holz beladenen Lkw und Anhänger auf dem Weg Richtung Twistringen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Lkw geriet in den Seitenraum, zerstörte einen Baum und ein Straßenschild, schleuderte zurück auf die Straße wo der Anhänger umkippte. Die Ladung Holz verteilte sich auf der gesamten Breite der Straße. Der 45-jährige Fahrer bleib unverletzt, stand aber unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen und die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Die Landesstraße musste längere Zeit für die Unfallaufnahme, Bergung des Lkw und seiner Ladung voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 15000 Euro.

Syke - Taxi beschädigt

Auf dem Parkplatz des Hachepark-Einkaufcenters in Syke wurde am Dienstag in der Zeit von 10:45 bis 11:05 Uhr ein cremefarbenes Taxi (VW-Caddy) angefahren und beschädigt. Das Taxi stand zwischen dem Eingangsbereich und der dortigen Apotheke und wurde im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher ist vermutlich rückwärts ausgeparkt und hat sich nach dem Anstoß unerlaubt entfernt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242-9690, zu informieren.

Stuhr - Lkw Diebstahl

Im Verlauf des letzten Wochenendes von Samstag bis Montag haben Unbekannte einen Mercedes Lkw von einem Firmengelände in der Gutenbergstraße entwendet. Das Fahrzeug, ein Kipper mit Ladekran, ohne Originalschlüssel entwendet. Der Schaden beträgt rund 12000 Euro.

Neuenkirchen - flüchtiger Traktorfahrer gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, um etwa 14:20 Uhr, kurz hinter dem Ortsausgang Neuenkirchen in Richtung Bassum. Hier fuhren ein Schmalspurtraktor, eine Sattelzugmaschine mit Auflieger sowie ein PKW hintereinander. Der vorausfahrende Traktor wendete spontan, um wieder nach Neuenkirchen zu fahren. Bei dem dahinterfahrenden Sattelzug wurde die automatisierte Gefahrenbremsung eingeleitet, wodurch diese zum Stehen kam. Ein hinter dem Sattelzug fahrender 23-Jähriger PKW Fahrer aus Bassum konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Sattelauflieger auf. Der am PKW entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Bei dem Traktor soll es sich um einen grünen Fendt gehandelt haben, bei dem ein Mann am Steuer saß. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell