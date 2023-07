Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Handwerksarbeiten lösen Großeinsatz an Rettungskräften aus

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.07.2023 lösten gegen 09:55 Uhr Arbeiten mit einem Trennschleifer in einer Klinik in St. Blasien einen Großeinsatz an Rettungskräften aus. Ein Mitarbeiter der Klinik hatte mit einem Trennschleifer gearbeitet und einen entsprechenden Funkenflug verursacht. Durch den Funkenflug entstand im Gebäude ein Schmorbrand einhergehend mit Rauchentwicklung, zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Vorsorglich wurden die etwa 70 Patienten des Klinikgebäudes kurzzeitig evakuiert und in anderen Teilen der Klinik untergebracht. Die Feuerwehr war mit mehreren Abteilungen und 130 Männern und Frauen im Einsatz und hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Auch der Rettungsdienst war mit 30 Kräften vor Ort, verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Schaden wurde bislang nichts bekannt.

