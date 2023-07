Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: In der Innenstadt gegen Baum geprallt - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit kam am Montag, 17.07.2023, kurz vor 18.00 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 10, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 22-Jährige machte keine Verletzungen geltend. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

