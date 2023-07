Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gewalttat in Freiburg -Neuburg/ Herdern Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Freiburg und der Staatsanwaltschaft Freiburg

Am Dienstagmorgen, 18.07.2023, gg. 05.45 Uhr, kam es im Bereich der Gießenstraße in Freiburg zu einer Gewalttat in deren Verlauf eine männliche Person tödlich und eine Frau schwer verletzt wurden. Im Rahmen einer Großfahndung wurden zwei dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) bitte Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

