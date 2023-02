BPOLD-B: Mann reist trotz Wiedereinreisesperre ein

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte einen Mann am Bahnhof Berlin Südkreuz vorläufig fest, der zuvor in einer Regionalbahn in Richtung Nauen sexuelle Handlungen an sich vornahm. Kurz nach 18 Uhr informierte ein Zeuge eine Streife der Bundespolizei über einen Mann, der sich in der eingefahrenen Regionalbahn in Richtung Nauen entblößt haben soll. Die Beamtinnen und Beamten trafen ...

mehr