Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann entblößt sich in Zug

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte einen Mann am Bahnhof Berlin Südkreuz vorläufig fest, der zuvor in einer Regionalbahn in Richtung Nauen sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Kurz nach 18 Uhr informierte ein Zeuge eine Streife der Bundespolizei über einen Mann, der sich in der eingefahrenen Regionalbahn in Richtung Nauen entblößt haben soll. Die Beamtinnen und Beamten trafen den Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil in einer Sitzgruppe an. Sie forderten ihn auf, die sexuellen Handlungen an sich umgehend einzustellen. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den 28-Jährigen zur weiteren Bearbeitung mit zur Dienststelle.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.

Nach Rücksprache mit der Berliner Staatsanwaltschaft setzten die Beamtinnen und Beamten den bereits einschlägig polizeibekannten Mann nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell