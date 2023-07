Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau

Geißlingen: Vorfahrtsverletzung endet für drei Beteiligte im Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.07.2023 befuhr gegen 15:50 Uhr ein 61-jähriger Fahrer eines Jaguars mit einer gleichaltrigen Mitfahrerin die Eisenbahnstraße in Richtung des Landesstraße 163. An der Landesstraße soll er seinen Pkw gestoppt haben, allerdings zu spät. Der Pkw soll daher bereits zu einem Teil auf der Landesstraße gestanden haben. Aus Richtung Lauchringen kam zu diesem Zeitpunkt ein 35-jähriger VW-Fahrer. Er erkannte die Situation und machte sofort eine Vollbremsung. Es gelang ihm jedoch nicht eine Kollision zu verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer und auch die 61-jährige Mitfahrerin im Jaguar leicht verletzt. Während die Insassen des Jaguars mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert wurden, wurde der Fahrer des VW mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

