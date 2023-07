Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Unbekannte räumen in Drogeriemarkt Parfumregal aus

Freiburg (ots)

Zwei unbekannter männlicher Personen betraten am Montag, 17.07.2023, gegen 13.15 Uhr, einen Drogeriemarkt in der Fußgängerzone und begaben sich zielstrebig in die dortige Parfümerie-Abteilung. Aus einem Regal nahmen sie wohl völlig unbeirrt Parfums und steckten diese in ihre mitgebrachten Sporttaschen. Eine Mitarbeiterin wollte dies unterbinden und hielt einen der unbekannten Männer an dessen Sporttasche fest. Dies nutzte der zweite Unbekannte aus und flüchtete mit seiner gefüllten Sporttasche aus dem Drogeriemarkt. Ein Ladendetektiv eilte der Mitarbeiterin zur Hilfe, konnte den Unbekannten aber auch nicht festhalten. Dem Unbekannten gelang die Flucht, ließ aber seine mit Parfums gefüllte Sporttasche zurück. Der Ladendetektiv nahm fußläufig die Verfolgung auf und konnte noch beobachten wie die beiden Unbekannten in der Spitalstraße in einen bereitstehenden Pkw stiegen und davonfuhren. An dem bereitstehenden Pkw waren französische Kennzeichen angebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt.

