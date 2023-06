Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Eine verletzte Person nach Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bergedorf

Hamburg (ots)

Hamburg Bergedorf, Feuer mit Notfall, 07.06.2023, 16:22 Uhr, Ladenbeker Furtweg

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in die Straße Ladenbeker Furtweg im Stadtteil Bergedorf gerufen. Anrufer meldeten, dass dort aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses Rauch und Flammen schlugen. Die Rettungsleitstelle alarmierte den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Bergedorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren Lohbrügge und Nettelnburg.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte eine Wohnung im sechsten Obergeschoss des Gebäudes in voller Ausdehnung. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine verletzte weibliche Person, die Rauchgase eingeatmet und Verbrennungen erlitten hatte. Die Person wurde umgehend medizinisch erstversorgt und anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung in der Wohnung mit zwei C-Rohren im Innenangriff über den Treppenraum und einem C-Rohr über die Drehleiter eingeleitet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die anschließend Nachlöscharbeiten dauerten aufgrund einer großen Menge betroffenen Mobiliars in der Wohnung längere Zeit an.

Nach einer Einsatzdauer von drei Stunden waren die letzten Glutnester gelöscht und die letzten Kräfte verließen die Einsatzstelle. Aufgrund einer durch den Brand erzeugten Rissbildung musste die Wohnung anschließend von einem Baustatiker überprüft werden. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 28 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell