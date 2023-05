Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Brand in Doppelhaushälfte mit verletzter Person - Feuerwehr Hamburg verhindert Flammenübergriff auf angrenzende Gebäudeteile

Hamburg (ots)

Hamburg Bramfeld, Feuer zwei Löschzüge mit Notfall, 16.05.2023, 13:14 Uhr, Karlshöhe

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in die Straße Karlshöhe im Stadtteil Bramfeld gerufen. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Sasel und der Freiwilligen Feuerwehr Sasel brannte eine Doppelhaushälfte in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte sich bereits auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet. Die Einsatzleitung vor Ort erhöhte umgehend das Alarmstichwort auf Feuer zwei Löschzüge und leitete die Brandbekämpfung ein. Die Einsatzkräfte setzten insgesamt fünf C-Rohre im Innen- und Außenangriff ein. Um den Brand im Dachstuhl zu löschen, wurden mit Hilfe einer Drehleiter große Teile des Daches geöffnet und aufgenommen.

Durch den raschen Einsatz der Kräfte vor Ort konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Doppelhaushälfte erfolgreich verhindert werden. Im Laufe des Einsatzes meldete sich der Bewohner des betroffenen Hauses bei den Einsatzkräften. Er hatte Brandverletzungen erlitten und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung rettungsdienstlich versorgt.

Nach einer Dauer von vier Stunden konnten die letzten Nachlösch- und Aufräumarbeiten abgeschlossen werden. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 55 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell