Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Brand in einem Pflegeheim - Feuerwehr Hamburg rettet drei Personen

Hamburg (ots)

Hamburg Wellingsbüttel, Feuer mit Massenanfall von Verletzten, 16.05.2023, 15:54 Uhr, Rabenhorst

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in einem Pflegeheim in die Straße Rabenhorst gerufen. Während der Anfahrt des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Innenstadt und der Freiwilligen Feuerwehr Wellingsbüttel meldeten mehrere Anrufer eine starke Verrauchung des dritten Obergeschosses und gaben an, dass sich noch elf Personen im verrauchten Bereich befänden. Die Leitstelle erhöhte daraufhin das Alarmstichwort von "Feuer" auf "Feuer mit Massenanfall von Verletzten", um weitere Kräfte zur Einsatzstelle zu alarmieren.

Bei Eintreffen des ersten Löschzuges war ein Teil des dritten Obergeschosses stark verraucht. Daraufhin leitete die Einsatzleitung umgehend die Personensuche mit mehreren Atemschutztrupps ein. Insgesamt wurden drei verletzte Personen, darunter zwei Pflegekräfte, aus dem Gebäude gerettet und anschließend rettungsdienstlich versorgt. Die Ursache für die Verrauchung war eine brennende Matratze in einem Zimmer des Pflegeheims. Das Feuer konnte durch eine Innenbrandbekämpfung schnell gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen auf andere Zimmer verhindert werden konnte. Alle weiteren Bereiche des betroffenen Geschosses wurden durch mehrere Atemschutztrupps kontrolliert und anschließend wurde der gesamte Bereich belüftet.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 66 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr ca. 1,5 Stunden im Einsatz für Hamburg.

