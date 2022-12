POL-PDWIL: Verkehrsunfall

Daun (ots) - Am 28.12.2022 zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr begab sich eine bisher unbekannte Person in das Hotel Stadt Daun in der Leopoldstraße, wo er einen dort aufgestellten Süßigkeiten-Automaten aufbrach und entsprechende Süßwaren entwendete. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem Täter, ebenso wie Hinweise auf verdächtige Personen zur Tatzeit in Tatortnähe dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 ...

