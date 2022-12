POL-PDWIL: Vollsperrung der L5 Ortsausgang Bitburg nach Verkehrsunfall

Prüm (ots) - In der Zeit vom Samstag, den 24.12.2022, 16:00 Uhr bis Montag, den 26.12.2022, 07:30 Uhr, kam es im Bereich des Lehrerparkplatzes des Regino-Gymansium-Prüm sowie im Parkdeck an der Bahnhofstraße 17 in Prüm zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand wurden in diesem Zeitraum an insgesamt drei Fahrzeugen der jeweils linke Hinterreifen zerstochen. Hinweise auf einen Täter oder ...

mehr