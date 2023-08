Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Twistringen, Kradfahrer leicht verletzt - Diepholz, Brandstiftung und Radfahrer in Schlangenlinien ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Mopedfahrer verletzt

Ein 25-jähriger Twistringer hat mit seinem Pkw am Sonntag gegen 18:45 Uhr einen Leichtkraftradfahrer übersehen, ihn angefahren und dabei leicht verletzt. Als er von der Bachstraße nach Links auf die Osterstraße abbiegen wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigten, 17-jährigen Kradfahrer. Der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro.

Diepholz - Brandstiftung

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der letzten Woche eine Flasche mit Brandbeschleuniger in den Wintergarten eines Wohnhauses in der Brandenburger Straße platziert und angezündet. Durch den Brand wurde die Hausmauer beschädigt, zum Glück entstand aber kein größerer Schaden. Der Brandschaden wurde am Freitagmorgen von den Hausbewohnern bemerkt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit von 23 Uhr bis 08 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Diepholz - Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 04.15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad die Sulinger Straße in Richtung Diepholz. Da er offensichtlich in Schlangenlinien und ohne Licht auf der Sulinger Straße unterwegs war, wurde er von der Polizei gestoppt. Eine Überprüfung seiner Atemluft ergab eine Alkoholkonzentration von 1,9 Promille. Der 22-Jährige musst eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren.

