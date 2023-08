Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 12.08.2023

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Freitagabend kam es in Barnstorf, in der Straße Kolkesch, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 44-jährigen Führerin eines Pkw und einem 13-jährigen Fahrradfahrer aus Drebber. Hierbei befuhr die 44-Jährige aus Drentwede mit ihrem Pkw die Straße Kolkesch in Fahrtrichtung Rechterner Straße. In Höhe der Einmündung Danziger Straße kreuzte der vorfahrtsberechtigte 13-jährige Fahrradfahrer die Fahrbahn, sodass es in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht.

Asendorf - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Thedinghausen die Vilser Straße und wollte mit ihrem Pkw auf die Essener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 39-Jährigen, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der Pkw des 39-Jährigen mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die 18-jährige Fahrzeugführerin ist ebenfalls leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Martfeld - Brand eines Mähdreschers

Am Freitagmittag kam es auf einem Feld in der Wachtstraße zu einem Brand eines Mähdreschers. Das Feuer breitete sich zunächst im Bereich des Motors am Fahrzeug aus. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der verschiedenen Ortsfeuerwehren gelöscht werden. Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro entstanden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in einer Parkbucht in der Langen Straße, Höhe der Hausnummer 71, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte im genannten Zeitraum seinen Audi dort ab und entfernte sich von seinem Fahrzeug. Als er zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Sulingen (Tel.: 04271/949-0) zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ein 82-jähriger VW Fahrer aus Minden wollte am Freitagmorgen, um 07:25 Uhr, über die Auffahrt Sulingen-Mitte auf die B214 in Richtung Diepholz einbiegen. Hierbei übersah der Mindener einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Sattelzug aus Braunschweig, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Aufgrund der Kollision wurde der Pkw in den Seitenraum der B214 geschleudert. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Stuhr - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am 11.08.2023, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Bremer mit seinem Mitsubishi den Feiner Weg in Stuhr. An der Einmündung zur Zollstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Er übersah hierbei den von links kommenden, bevorrechtigten 54-Jährigen mit seinem Motorrad, welcher die Zollstraße in Fahrtrichtung Heiligenrode befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Weyhe - Verkehrsunfall mit zwei schwer- und drei leichtverletzten Personen

Am Freitagabend kam es auf der Rieder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen. Aufgrund einer auf der Fahrbahn befindlichen Person musste eine 43-Jährige aus Bruchhausen-Vilsen mit ihrem Pkw abbremsen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam der hinter ihr fahrende 27-jährige Motorradfahrer nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Pkw der 43-Jährigen auf. Eine hinter dem Motorradfahrer fahrende 52-jährige Bremerin und der dahinter fahrende 26-jährige Martfelder versuchten mit ihren Pkw nach rechts auszuweichen. Hierbei fuhr der 26-jährige Fahrer auf den Pkw der 52-jährigen Bremerin auf und schob diesen in den rechts gelegenen Seitengraben. Der Motorradfahrer und der 26-jährige Pkw-Führer aus Martfeld wurden schwer verletzt. Die Bremerin und zwei weitere Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere 10.000 Euro.

