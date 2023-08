Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld, Diebstahl von zwei Pedelecs - Diepholz, Zigarettenautomat gesprengt

Diepholz (ots)

Wagenfeld - zwei Pedelecs entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Venusstraße in Wagenfeld zwei Pedelecs der Marke Haibike von einem Grundstück entwendet. Der Schaden beträgt rund 6.900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld unter 05444 980100 entgegen.

Diepholz - Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht vom 09.08.2023, gegen 02:00 Uhr, in der Schloßstraße in Diepholz versucht einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Ob der oder die Täter Zigaretten erlangt haben, steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Nacht etwas gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz unter 05441 971-0 zu melden.

