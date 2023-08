Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Autofahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol - Bruchhausen-Vilsen, Unfallflüchtige ermittelt, Weyhe - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Diepholz - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 08.08.2023, gegen 14:05 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Diepholz die Straße Auf dem Esch in Diepholz. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 08.08.2023, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kia die Obere Straße in Sulingen in Richtung Schützenstraßen. Im Kreuzungsbereich mit der Kleinen Straße übersieht er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda eines 47-jährigen Fahrzeugführers. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde die Beifahrerin aus dem Skoda leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 6000 Euro.

Twistringen - Fahrrad gestohlen

Aus einem Carport an der Dorfstraße wurde einer Twistringerin in der Zeit von Freitag; 18:00 Uhr bis Samstag um 01:00 Uhr das verschlossen abgestellte Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Greens mit braunen Griffen und einem braunen Sattel. Wer im Bereich der Dorfstraße etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen 04243/970570 anzurufen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflüchtige ermittelt

Eine Frau aus Bruchhausen-Vilsen hat am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, beim Ausparken vom Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Zur Kleinbahn" einen VW Golf angefahren, einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro hinterlassen und sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Dank aufmerksamer Zeugen, die sich Fragmente des Kennzeichens, Autotyp und Farbe des Fahrzeuges gemerkt hatten, konnte die Polizei die Fahrerin ermitteln. Nun muss sie sich vor Gericht für die Unfallflucht verantworten.

Brinkum - Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich in Brinkum-Nord auf der Bremer Straße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr den linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bremen und beabsichtigte auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersieht er die 25-Jährige aus Beverstedt mit ihrem VW Golf, welche den rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung befahren hat. Es kam dabei zu einer Kollision mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden geben, sich bei der Polizei Stuhr unter 0421 427079-0 zu melden.

