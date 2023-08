Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum, Portemonnaies aus Fahrzeugen gestohlen - Burchhausen-Vilsen, LKW Unfall mit beladenen Baumstämmen - Twistringen, Fernseher gestohlen

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Bassum-Bramstedt - PKW-Aufbrüche

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag wurden in der Straße "Am Finkenbach" und in der "Heinz-Zurmühlen-Straße" jeweils Wertsachen aus den, im Carport parkenden Fahrzeugen, gestohlen. In beiden Fällen lagen Portemonnaies mit sämtlichen Bezahlkarten und Ausweispapieren in den Autos. Von den Konten der Inhaber wurden dann auch unrechtmäßig Geldbeträge abgebucht, da sie für Bezahlvorgänge eingesetzt wurden. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke unter 04242/9690 zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Anhänger umgekippt

Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein LKW mit Anhänger, der mit Baumstämmen beladen war, die Landesstraße von Hoyerhagen nach Bruchhausen-Vilsen. Auf einer freien Fläche im Bereich der Wöpser Steinkuhle erfasste eine Windböe das Gespann, sodass es in den, vom Regen aufgeweichten, Grünstreifen geriet und nach rechts umkippte. Die Baumstämme ergossen sich über die Fahrbahn (sh. Bild). Die L 330 musste zur Bergung der Fracht komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Der 43-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

Twistringen - Fernseher gestohlen

Von einer überdachten Terrasse an der Lindenstraße wurde am vergangenen Wochenende ein fest installierter Fernseher inklusive Antennenanschluss gestohlen. Die Tatzeit kann von Samstag, 18:30 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr eingegrenzt werden. Wer in der Gegend etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen unter 04243/ 970570 zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell