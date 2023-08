Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.08.2023

Diepholz (ots)

Sulingen - Sachbeschädigung

Zwischen dem 04.08.2023, 17:00 Uhr und dem 05.08.2023, 10:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person durch einen Wurf mit einer Bierflasche ein Fenster im Obergeschoss der St. Nicolai-Kirche in 27232 Sulingen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Sulingen (04271-9490) zu melden.

Stuhr - Transporter in Ochtum

Spaziergänger meldeten der Polizei am frühen Sonntagmorgen, dass in der Ochtum an der Kladdinger Straße in Stuhr ein Transporter stehen würde. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass der Transporter unterhalb der Brücke im Wasser stand. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Der Wagen stand soweit im Wasser, dass dieses bis an die Windschutzscheibe heranreichte. Die ersten Ermittlungen führten zum 35-Jährigen Nutzer des Fahrzeugs. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift in Stuhr-Brinkum angetroffen. In seiner Wohnung wurden nasse Kleidungsstücke gefunden. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm auf der Dienststelle eine Blutproben entnommen. Zusätzlich ergab ein Vortest, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Für die aufwändige Bergung des Transporters wurde neben einem Abschleppunternehmen auch die Feuerwehr angefordert. Die Kladdinger Straße musste für die Bergung, bei der auch ein Kran eingesetzt wurde, kurzzeitig gesperrt werden. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest, der Transporter erlitt einen Totalschaden.

Wetschen - Brand eines PV-Speichers

Am 05.08.2023, gegen 15.30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Diepholz ein Brand eines PV-Speichers in einer Garage im Sonnenblumenweg in 49453 Wetschen mitgeteilt worden. Dieser geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr kommt es zu einer Rauchgasdurchzündung. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus kann verhindert werden, sodass lediglich Schaden an der Garage entsteht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell