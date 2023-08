Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Einbruch in Praxis - Schwarme, Einbruch in Einfamilienhaus - Sulingen, Verkehrsunfallflüchtiger gesucht ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl vom Wertstoffhof

Zu einem Diebstahl auf einem Wertstoffhof in der Margarete-Steiff-Straße kam es in der Zeit von Mittwoch, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 06:00 Uhr. Unbekannte begaben sich auf das Gelände des Wertstoffhofes und entwendeten Elektroaltgeräte. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, entgegen

Weyhe - Diebstahl von Autoreifen

Ohne Reifen fand ein Halter seinen Mercedes vor, den er in der Straße Am Fuhrenkamp abgestellt hatte. Ein noch unbekannter Täter montierte die Reifen in der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 06:30 Uhr, ab und entwendete diese anschließend. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, gemeldet werden.

Weyhe - Einbruch in Praxis

Am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 17:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Praxis in der Kirchweyher Bahnhofstraße ein und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, mitzuteilen.

Stuhr - Einbruch in Geschäft

Zeugen werden für einen Einbruch gesucht, der sich von Montag, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 13:10 Uhr, in einem Geschäft in der Straße Am Bollmann zugetragen hat. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Werkzeug. Hinweisgeber können sich an die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, wenden.

Stuhr - Zeugen vertreiben Zigarettenautomatenaufbrecher

Aufmerksame Anwohner bemerkten am Mittwochabend, um 23:40 Uhr, drei verdächtige Person, die sich in der Hauptstraße in Stuhr an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die Täter ließen nach ihrer Entdeckung von ihrem Vorhaben ab, den Automaten aufzubrechen und flüchteten in einem PKW vom Tatort. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Die Polizei Weyhe nimmt unter Tel. 0421 /80 66-0 Hinweise entgegen.

Stuhr - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 53-jährige Radfahrerin, die am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, auf dem Radweg der Varreler Landstraße in Richtung Stuhr unterwegs war. Eine 71-jährige Autofahrerin aus Bremen befuhr die Varreler Landstraße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte nach links in den Eichendorfweg abzubiegen. Hierbei übersah die Autofahrerin die entgegenkommende Fahrradfahrerin und kollidiert mit dieser. Die Radfahrerin erlitt leichte Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl von Stromkabeln

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11:00 Uhr, ein etwa 120 kg schweres Stromkabel, welches in der Straße Auf der Loge gelagert wurde. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, gemeldet werden.

Schwarme - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Vorwiese ein und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei Syke, Tel. 04242/ 969-0, gemeldet werden.

Bassum - Diebstahl eines Opferstocks

Wenig moralische Werte scheint der noch unbekannte Dieb zu haben, der den Opferstock einer Kirche in der Mittelstraße, samt der darin befindlichen Geldspenden, stahl. Der Dieb muss in der Zeit von Mittwoch, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 09:00 Uhr, gehandelt haben. Der Gesamtschaden beträgt etwa 300EUR. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971 68-0, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflüchtiger gesucht

Am Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Beifahrer eines weißen VW T6 Busses beim Öffnen der Beifahrertür einen neben ihm geparkten PKW. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Langen Straße 2. Anschließend verlässt der VW Bus unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf circa 1.000,- Euro. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Sulingen (Tel. 04271-9490) zu melden.

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den 19-jährigen Führer eines E-Scooters in der Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss gefahren ist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - PKW zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 09:00 Uhr, einen VW Passat, welcher in der Hindenburgstraße abgestellt war. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500EUR. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell