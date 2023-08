Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Holzhandlung - Syke

Wachendorf, PKW überschlägt sich - Diepholz, Einbruch in Bäckerei ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Holzhandlung

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände einer Holzfirma in der Werkstraße in Stuhr und entwendeten von dort Werkzeug. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Stuhr, Tel: 0421-427079-0 oder an die Polizei Weyhe, Tel: 0421-80660, zu wenden.

Suhr / Varrel - Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Auf der Varreler Landstraße ereignete sich am Montag, um 8:43 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin aus Bremen und einem VW Up. Die 50-jährige VW Up Fahrerin aus Stuhr wollte aus dem Alten Postweg auf die Varreler Landstraße fahren und übersah die von rechts kommende bevorrechtigte 40-jährige Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.100 EUR geschätzt.

Syke / Wachendorf - PKW überschlägt sich

Am Montagnachmittag, um 15:25 Uhr, kam ein 19-jähriger Bremer mit seinem PKW auf der B6 in Höhe des Holzkampes nach rechts von der Fahrbahn ab. Er streifte einen Baum und überschlug sich daraufhin. Der 19-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. An seinem VW Touran entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Polizeikontrolle: Gefälschter Führerschein vorgelegt

Pech hatte ein 32-jähriger Hannoveraner der am Freitag, um 18:00 Uhr, mit seinem PKW auf der B6 in Bruchhausen-Vilsen in eine Polizeikontrolle geriet. Der Hannoveraner händigte den Beamten einen gefälschten Führerschein aus und machte zudem unrichtige Angaben zu seinen Personalien. Die Polizisten ließen sich jedoch nicht täuschen und konnten ermitteln, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde beendet. Dem Fahrer erwarten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Martfeld - Einbruch in Wohn-/Geschäftshaus

In den vergangenen 10 Tagen wurde in der Hustedter Dorfstraße in ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Die hinterlassenen Spuren wurden von der Kriminalpolizei gesichert. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter Tel. 04252 / 938250 zu informieren.

Diepholz - Einbruch in Bäckerei

Im Zeitraum von Sonntag, 11:45 Uhr, bis Montag, 04:20 Uhr, öffnete ein unbekannter Täter gewaltsam die Zugangstür einer Bäckerei, um auf diesem Wege in das Lager zu gelangen. Hier entwendete der Täter eine Geldkassette mit etwas Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, entgegen.

Stemshorn - Baucontainer aufgebrochen

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Freitagnachmittag, 15:45 Uhr, bis Montagmorgen, 06:45 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer, welcher in der Straße Auf den Bülten abgestellt worden war. Der Täter erlangte geringes Stehlgut. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, zu verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell