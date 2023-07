Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen OT Anstedt, Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am Montagvormittag, gegen 09:20 Uhr, ereignete sich auf der B61 in Höhe des Parkplatzes des Ortsteils Anstedt ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der 26-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die B61 aus Bassum kommend in Richtung Sulingen. Eingangs einer Rechtskurve kam der 26-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 59-Jährigen. Der Fahrer des Sattelzugs versuchte noch dem Transporter auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus der völlig zerstörten Fahrerkabine geborgen werden. Der 59-jährige Fahrer erlitt Prellungen an Armen und Beinen sowie eine Kopfplatzwunde. Er wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

