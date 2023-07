Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden, unbekannte Substanz verursacht Verkehrsunfälle in Mallinghausen - Kirchdorf, Einbruch statt Goldschmuckverkauf- Stuhr, Zeugenaufruf nach Einschleichdiebstahl ---

Diepholz (ots)

Schwaförden, Ortsteil Mallinghausen - zwei Verkehrsunfälle mit zwei schwerverletzten Personen verursacht durch eine bislang unbekannte Substanz auf der Fahrbahn

Am Donnerstag, den 27.07.2023, zwischen 14.50 und 16.00 Uhr, kam es in Schwaförden, im Ortsteil Mallinghausen, auf der Landesstraße 202 zwischen Schwaförden und Affinghausen zu zwei Verkehrsunfällen. Eine bislang unbekannte, schmierige Substanz auf der Fahrbahn führte dazu, dass eine 52-jährige Pkw-Fahrerin und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und von der Fahrbahn abkamen. Das Fahrzeug der 52-Jährigen kippte im Wegeseitenraum auf die Seite, der 19-Jährige prallte gegen einen Baum. Beide Unfallbeteiligten wurden dadurch schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Reinigung des betroffenen Straßenbereiches.

Kirchdorf - Bandenmäßiger Tageswohnungseinbruch / Betrug

Am Donnerstag, den 27.07.2023, gegen 16.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in Kirchdorf, Kurze Straße, und entwendeten daraus Goldschmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Euro Betrages. Der Einbruchdiebstahl dürfte im Zusammenhang mit einem von dem Geschädigten im Internet angebotenen Goldschmuckverkauf stehen. Demnach suchten am gestrigen Tage zwei Kaufinteressenten, eine Frau und ein Mann, den Geschädigten in dessen Wohnung in Kirchdorf auf und zeigten ein konkretes Kaufinteresse. Vor dem Kauf sollte ein Teil des Goldes auf seine Echtheit bei einem Juwelier in Sulingen geprüft werden. Dazu fuhr der Geschädigte mit den beiden Kaufinteressenten in deren grauen Porsche nach Sulingen. Während die Frau im an der Oberen Straße geparkten Porsche verblieb, gingen der Mann und der Geschädigte in das Juweliergeschäft. Während der Begutachtung des Goldschmucks verließ der Täter unter einem Vorwand das Juweliergeschäft ohne zurückzukehren. Als der Geschädigte dann nach Hause kam war seine Wohnung aufgebrochen und der Schmuck entwendet. Bei den beiden Kaufinteressenten handelte es sich um eine circa 30 Jahre alte, circa 1,70 Meter große, sehr edel gekleidete Frau mit dunklen zum Zopf gebundene Haaren. Der Mann wird ungefähr gleichaltrig beschrieben. Er soll circa 1,80 Meter groß sein und schwarze Haare sowie einen schwarzen Kurzbart haben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

Stuhr, Ortsteil Heiligenrode - Zeugenaufruf nach Einschleichdiebstahl

Unbekannte Täter gelangten am Dienstag, den 25.07.2023, gegen 18.00 Uhr, in ein Wohnhaus der Straße Am Großen Moor. Vermutlich durch den in der Haustür steckenden Schlüssel betraten die Personen das Wohnhaus durch die Haustür. Im Schlafzimmer angekommen trafen sie auf die anwesende Bewohnerin und flüchteten daraufhin. Der Bewohnerin fiel später auf, dass die Täter eine Armbanduhr erbeutet haben. Einer der Männer soll etwas kleiner und von leicht untersetzter Statur gewesen sein. Weiterhin soll er einen grünen Pullover getragen haben. Die Polizei Weyhe bittet nun mögliche Zeugen oder Personen, die auffällige Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht haben, sich telefonisch unter 0421-80660 zu melden.

