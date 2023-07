Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden, Gartengeräte vom Sportplatz entwendet - Syke, Geldbörsendiebstahl - Sulingen und Asendorf, Verkehrsunfälle mit Radfahrern ---

Diepholz (ots)

Schwaförden - Diebstahl von Gartengeräten auf Sportplatz

Unbekannte Täter nutzten am Mittwoch, den 26.07.2023, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr, einen günstigen Moment und entwendeten während der Mäharbeiten auf dem Sportplatz in Schwaförden (Hülse) einen Laubbläser und eine Kettensäge. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 900 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Am Mittwoch, den 26.07.2023, gegen 11:20 Uhr, wollte eine 46-jährige Pkw-Fahrerin in Sulingen von einem Parkplatz nach rechts auf die Lange Straße einbiegen. Dabei übersah sie den verkehrswidrig auf dem Gehweg fahrenden 26-jährigen Fahrradfahrer. Zwischen Pkw und Fahrrad kam es zur Kollision, so dass der 26-jährige Fahrradfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Syke - Diebstahl eines Portemonnaies

Am Dienstag, den 25.07.2023, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr, ist es in einem Verbrauchermarkt in Syke zu einem Diebstahl eines Portemonnaies gekommen. Einem 75-Jährigen wurde aus der rechten Jackentasche das Portemonnaie samt Bargeld und diverser persönlicher Karten entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 120 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke 04242/96 90 zu informieren.

Asendorf - Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Pedelecfahrer

Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pedelecfahrer die Schierenhoper Straße und beabsichtigte die dortige Bundesstraße 6 zu queren. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Syker, der mit seinem Pkw die Bundesstraße 6 befuhr. Der 55-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Pedelecfahrer jedoch nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelecfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell