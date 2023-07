Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld, Alkoholisierter Pkw-Führer verursacht Verkehrsunfallfluchten mit hohem Sachschaden - Sulingen, Zur Tageszeit in Wohnhaus eingebrochen - Martfeld, Einbrecher festgenommen ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Alkoholisierter Pkw-Führer verursacht mehrere Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden und flüchtet zunächst

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei Diepholz zunächst eine Verkehrsunfallflucht im Wagenfelder Ortsgebiet gemeldet. Wie sich später herausstelle, war der flüchtende Pkw-Führer alkoholisiert. Auf seiner Flucht über circa zwei Kilometer beschädigte er weitere Pkws, einen Holzpfeiler und zwei Straßenbäume.

Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Führer aus Hille (Nordrhein-Westfalen) mit einem Ford Focus das Ortsgebiet Wagenfeld. Auf seiner Fahrt über die Oppenweher Straße und die B239 in Fahrtrichtung Rahde beschädigte er insgesamt drei fahrende Pkw, einen Holzpfeiler und zwei Straßenbäume ehe er kurze Zeit später mit seinem stark beschädigten Pkw zum Stehen kam. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Pkw-Führer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Am Unfallort pustete der Mann 2,02 Promille. Nach Zeugenaussagen, soll sich auch ein Kind im Pkw des Mannes befunden haben. Um dieses hatte sich beim Eintreffen der Beamten schon ein Anwohner gekümmert. Der alkoholisierte Pkw-Führer wurde zur Dienststelle verbracht um eine Blutprobe zu entnehmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Glücklicherweise kam es durch das Verhalten des alkoholisierten Mannes zu keinen verletzten Personen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25000 Euro.

Sulingen - Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, den 21.07.2023, verschafften sich bislang unbekannten Täter, in dem Zeitraum von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr, unbefugt Zutritt durch die verschlossene Seitentür eines Wohnhauses in der Kampstraße. Aus dem Wohnhaus wurde Bargeld und Schmuck in Höhe von 2400 Euro entwendet.

Martfeld - Einbrecher dank aufmerksamer Nachbarin auf frischer Tat ertappt

Dank einer aufmerksamen Nachbarin, die sofort die Polizei informierte, konnten am frühen Sonntagnachmittag drei Einbrecher gefasst werden. Gegen 14:30 Uhr bemerkte die Nachbarin, dass in der Straße Zur Maase drei Männer versuchten, in das Wohn- und Geschäftshaus zu gelangen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, befanden sich die drei Männer bereits im Haus. Sie konnten auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Zur Identitätsfeststellung wurden sie zum Polizeikommissariat Syke gebracht. Der angerichtete Sachschaden im Haus beträgt circa 1000 Euro.

