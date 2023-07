Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.07.2023

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagnachmittag befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Führer die Straße Auf dem Esch in Fahrtrichtung Bremer Eck. Als der Pkw-Führer in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen 20-jährigen Diepholzer auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, sodass der Fahrradfahrer zu Boden fiel und sich hierdurch leichte Verletzungen zuzog. Im Anschluss des Unfallgeschehens verließ der bislang unbekannte Pkw-Führer unberechtigt die Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) zu melden.

Sulingen - Eigentümer nach Sachbeschädigung am Fahrrad gesucht

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, beschädigten ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Sulingen in der Langen Straße ein dort abgeschlossenes braunes Damenfahrrad. Hierbei traten sie zunächst auf das Fahrrad ein und warfen es dann mehrmals gegen einen Baum. Das Fahrrad sowie der Baum wurden dabei beschädigt. Derzeit ist der Eigentümer des Fahrrades noch unbekannt.

Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/949-0) zu melden.

Klein Lessen - Verkehrsunfall mit sechs verletzen Personen

Am Samstagabend, gegen Mitternacht, befuhr ein 24-Jähriger aus Drebber die Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe der Ortschaft Klein Lessen musste er aufgrund Wildwechsels stark abbremsen und kam rechtzeitig zum Stehen. Eine nachfolgende 46-Jährige aus Wagenfeld erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Aufgrund des Unfallgeschehens verletzten sich insgesamt sechs Insassen beider Fahrzeuge leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell