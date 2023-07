Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 22.07.2023

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl eines PKW

In der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag wurde in Weyhe ein PKW vom Typ BMW X5 entwendet. Das Fahrzeug wurde auf einem Grundstück in der Straße Böttcherei, gegen 22:00 Uhr, verschlossen abgestellt. Am Freitagmorgen, gegen 07:20 Uhr, wurde der Diebstahl des PKW festgestellt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Sulingen - Wohnungseinbruch

Am Freitagmorgen, den 21.07.2023, in der Zeit von 06:00 - 13:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kampstraße in Sulingen ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/ 949-0 zu melden.

Bassum - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 21.07.2023, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Bassumer mit seinem PKW Renault die Bundesstraße 51 von Bremen kommend in Fahrtrichtung Bassum. Im Ortsteil Kastendiek kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen MAUT-Säule. Die MAUT-Säule wurde durch den Zusammenstoß zerstört und der PKW Renault war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell