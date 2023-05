Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch schwarzen Transporter

Zell (Mosel) (ots)

Am 02.05.2023 gegen ca. 18:20 Uhr kam es in der Schlossstraße in Zell auf Höhe der Gaststätte "Kleine Glocke" zu einem Verkehrsunfall. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen Transporters mit gelben Kennzeichen befuhr von der Straße "Moselpromenade" kommend in die Straße "Schlossstraße" ein. Der Fahrzeugführer führte dann trotz vorhandenem Gegenverkehr einen Überholvorgang durch, um an einem Fahrrad vorbeizufahren. Die Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten daraufhin ausweichen, um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden. Hierbei beschädigte ein ausweichendes Fahrzeug den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges.

Der Fahrzeugführer des schwarzen Transporters verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, in Fahrrichtung Zell-Merl.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Zell wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell