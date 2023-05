POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Demerath (ots) - Am 02.05.2023 gegen 14:40 Uhr war ein 49-jähriger Grundstückbesitzer mit Arbeiten an seinem Grundstück in der Ortslage von Demerath beschäftigt. Bei Unkrautverbrennungsarbeiten geriet plötzlich eine angrenzende Eibenhecke in Brand. Der Besitzer führte rasch eigene Löscharbeiten durch, so dass die Feuerwehr nicht mehr einschreiten musste. Es entstand lediglich Schaden an der Hecke. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

mehr