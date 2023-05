POL-PDWIL: Brand einer Hecke

Gerolstein (ots) - Am 02.05.2023 gegen 11:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter männlicher Täter in die ED-Tankstelle in Gerolstein. Hier entwendete er zwei Flaschen hochprozentiger Alkoholika und entfernte sich fußläufig. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: schwarz gekleidet, dunkel Haare. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

mehr