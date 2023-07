Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Zeugen beobachten Unfallflucht - Lembruch, Hunde stören Ferienprogram - Stuhr, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Lembruch - Hunde stören Ferienprogramm

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr fand auf dem Schützenplatz in Lembruch, Am Sportplatz, ein Ferienprogramm für Kinder statt. Eine noch unbekannte Frau ließ während der Veranstaltung ihre beiden Hunde frei umherlaufen. Dabei zerstörten die Hunde mehrere Spielsachen, u.a. einen Ball, einen Pool und eine Frisbeescheibe. Nach kurzer Zeit verschwand die vermutlich ortsansässige Frau mit den Hunden wieder.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit vom 06.07.23 bis zum gestrigen Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Leester Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsucht diverse Räume und Schubläden zielgerichtet nach Bargeld. Mit Diebesgut in unbekannter Höhe verließen die Täter den Tatort unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer wurde gestern gegen 06.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Stuhrer Landstraße Einmündung Hespenstraße leicht verletzt. Er befuhr mit seinem Pkw die Stuhrer Landstraße, als ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus der Hespenstraße einbog, ohne auf den Verkehr zu achten. Beide Pkw kollidierten und der 47-Jährige wurde leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen rund 8000 Euro.

Syke - Unfallflucht beobachtet

Ein 28-jähriger Mann aus Syke hat am Donnerstag um 12:25 Uhr seinen VW auf dem Parkplatz beim Hachepark-Einkaufscenter geparkt und dabei einen daneben parkenden PKW beschädigt. Danach erledigte er seine Einkäufe und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Aufmerksame Zeugen merkten sich aber das Kennzeichen des Verursachers und die Polizei suchte den Halter auf. Nun muss sich der Mann wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

