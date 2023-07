Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Diebesgut zu offensichtlich - Diepholz, Radfahrer stürzt mit 3 Promille ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Diebesgut gleich wieder abgenommen

In der Nacht zu Dienstag um 3:15 Uhr fielen einer Polizeistreife in der Bahnhofstraße zwei 15- und 16-jährige Jugendliche auf, die Rucksäcke trugen. Aus einem ragte unübersehbar ein Straßenschild. Im zweiten Rucksack fand die Polizei eine Verkehrs-Warnleuchte. Die beiden Jugendlichen aus Bassum gaben den Diebstahl zu und die Polizei stellte das Straßenschild und die Warnleuchte sicher. Beide Teile werden von der Stadt Bassum an die ursprünglichen Orte zurückgebracht. Die beiden Jungen werden sich für den Diebstahl verantworten müssen.

Diepholz - Radfahrer mit über 3 Promille stürzt

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Stüvenstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er das Gleichgewicht und fiel gegen einen geparkten Pkw. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. Der Radfahrer blieb unverletzt, eine Überprüfung seiner Alkoholisierung ergab einen Wert von 3,03 Promille. Dem 61-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt.

