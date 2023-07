Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Motorradfahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Nachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Ortsumgehung Diepholz (B 51) wurde ein 35-jähriger Kradfahrer schwer verletzt.

Ein mit fünf Personen besetzter Kleinbus eines Schlachtbetriebes befuhr die Ortsumgehung in Richtung Bremen. In Höher der Abfahrt Zentrum wendete die Fahrerin, aus noch ungeklärten Gründen und ohne auf den Verkehr zu achten. Der 35-jährige Kradfahrer, der in Richtung Süden unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Kleinbus. Er wurde schwer verletzt, zunächst vom Notarzt versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Kleinbusses stand unter Schock, die weiteren Mitfahrer blieben unverletzt. Ein zweiter Kradfahrer, der ebenfalls in den Verkehrsunfall geraten war, bleib unverletzt.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Pkw und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

