POL-DH: --- Twistringen, Pkw-Fahrer fährt auf Polizistinnen zu - Martfeld und Asendorf, Einbrüche - Hemsloh, Fahrer über 2 Promille ---

Twistringen - Auf Polizeibeamte zugefahren

Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer hat gestern in Twistringen Haltezeichen der Polizei missachtet und ist erst vorwärts und danach rückwärts auf jeweils eine Polizeibeamtin zugefahren, so dass diese zurückweichen mussten. Die beiden Polizistinnen sicherten gestern Nachmitttag auf der B 51 in Twistringen einen Schützenumzug ab und hatten die Einmündung Langenstraße abgesperrt. Der 67-jährige Pkw-Fahrer wollte aus der Langenstraße auf die B 51 einfahren und wurde von den Polizistinnen gestoppt. Als sie dem Fahrer die Situation erklärten, reagierte dieser sehr erbost und wollte trotzdem in die B 51 einbiegen. Er fuhr in Schrittgeschwindigkeit auf eine Polizistin zu, die ihn Lautstark zum Anhalten aufforderte, aber zurückweichen musste. Der Pkw-Fahrer stoppte und fuhr anschließend, ebenfalls in Schrittgeschwindigkeit, rückwärts auf die zweite Polizistin zu. Auch diese forderte ihn auf, stehen zu bleiben, musste aber ebenfalls zurückweichen. Der Fahrer entzog sich einer Kontrolle und fuhr davon. Er konnte erst später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Polizei gegenüber gab er an, nur gewendet haben zu wollen. Von den Aufforderungen der Polizistinnen habe er nichts mitbekommen. Gegen den 67-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Viele Teilnehmer und Besucher des Schützenfestumzugs haben den Vorfall mitbekommen und waren entrüstet über das Verhalten des Pkw-Fahrers.

Bassum-Albringhausen - Zwei Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntag fuhren ein 21- und ein 22-jähriger Bremer mit ihren Motorrädern die Kreisstraße von Bassum nach Neubruchhausen. In der Ortschaft Albringhausen verlor der 21-jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad, geriet mit ins Straucheln und kam nach Links von der Fahrbahn ab. Aufgrund dessen bremste der zweite Honda-Fahrer stark ab und kam ebenfalls nach Links von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich leicht. Durch einen Rettungswagen wurde er erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

Martfeld - Einbruch

Am Sonntagabend hat ein Hausbesitzer in der Hustedter Dorfstraße einen Einbruch in sein Wohnhaus vorgefunden. In der Zeit von Freitag bis Sonntagabend sind Unbekannte in sein Wohnhaus mit angrenzendem Bürokomplex eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat erste Spuren gesichert. Wer etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Asendorf - Einbruch

In der Nacht zu Sonntag in der Zeit von 23.30 Uhr bis 04.30 Uhr sind Unbekannte in ein Haus in Asendorf, Alte Heerstraße, eingebrochen. Der oder die Täter durchtrennten zunächst einen Zaun und drangen dann gewaltsam durch ein Fenster ins Haus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, bevor sie unerkannt wieder flüchteten. Über eventuelles Diebesgut liegen noch keine Informationen vor. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 21:00 Uhr kam es in Sulingen an der Ampelkreuzung "Sulingen West" zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) beabsichtigte von der Bundesstraße 214 aus Diepholz kommend nach links auf die Bundesstraße 61 in Fahrtrichtung Bassum abzubiegen. Hierbei missachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Pkw eines 36-jährigen aus der Samtgemeinde Kirchdorf, der die Bundesstraße 214 aus Richtung Nienburg kommend in Richtung Diepholz befuhr. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Pkw der 18-jährigen. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13000 Euro.

Hemsloh - Über 2 Promille

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Montag gegen 01.00 Uhr in der Wagenfelder Straße einen Pkw angehalten, dessen 37-jähriger Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholkonzentration von 2,3 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und seine Weiterfahrt war zu Ende. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren und ein mehrmonatiger Führerscheinentzug.

