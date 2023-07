Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 16.07.2023

Diepholz (ots)

Brinkum - Zwei Diebstähle von Geldbörsen

Am Samstag, den 15.07.2023, wurden in dem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr die Geldbörsen von zwei Frauen, die sich zum Einkaufen im Ochtum-Park befanden, entwendet. Eine der Geldbörsen wurde kurze Zeit später ohne Bargeld in einem nahegelegenen Mülleimer aufgefunden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Sudweyhe - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Samstag, den 15.07.2023, kam es gegen 10:20 Uhr in Sudweyhe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 73-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem Pkw Ford aus der Straße Achtern Busch auf die Heidstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Weyhers, der mit seinem Rad unterwegs war. Der Radfahrer fuhr dem Pkw in die rechte Fahrzeugseite, wodurch dieser schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Weiterhin entstand insgesamt ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 15.07.2023, gegen 23:18 Uhr, kam es an der Einmündung B6 / L202 zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Bücken beabsichtigte von der B6 in die L202 in Fahrtrichtung Bruchhausen-Vilsen abzubiegen. Hierbei übersah dieser eine 51- jährige Kradfahrerin aus Syke, welche die B6 in Fahrtrichtung Syke befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste diese abbremsen und rutscht mit ihrem Krad auf vorhandenem Rollsplit weg und stürzte. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Durch den Sturz verletzte sich die Kradfahrerin leicht.

