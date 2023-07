Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Entgegenkommendem ausgewichen

Verletzung durch Stacheldraht

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau, Alfertring;

Unfallzeit: 30.06.2023, 17.30 Uhr;

Verletzungen im Gesicht erlitt ein Fünfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 17.30 Uhr in Gronau-Epe. Das Kind aus Gronau saß auf der Sitzmöglichkeit einer Rollfiets, als der 59-jährige Fahrer aus Legden einem entgegenkommenden, mittig auf dem Alfertring fahrenden, dunklen Wagen ausweichen musste. Die Fahrt des Legdeners und seines fünfjährigen Mitfahrers aus Richtung Drostenwoorte in Richtung Freibad Epe endete im Grünstreifen, in einem Stacheldrahtzaun. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Der Unbekannte setzte in seiner BMW-Limousine seine Fahrt in Richtung Ahauser Straße fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus. Tel. 802561) 9260. (db)

