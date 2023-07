Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lkw ausgewichen

Unfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße (Unterführung Bahngleis);

Unfallzeit: 03.07.2023, 08.55 Uhr;

Sie sei einem Lkw mit niederländischen Kennzeichen ausgewichen, der ihr auf ihrer Fahrspur entgegenkam, schilderte eine Autofahrerin am Montagmorgen. Dabei habe sie einen Randstein sowie eine Betonwand gestreift. Die Frau war gegen 08.55 auf der Losserstraße unterwegs und hatte gerade die Bahnunterführung passiert, als es zu dem Geschehen kam. Auf dem Anhänger habe ein Firmenschriftzug in grüner Schrift gestanden, gab die Geschädigte an. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Zollstraße fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

