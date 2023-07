Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Autounfall an der Anschlussstelle Reken

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Halterner Straße;

Unfallzeit: 02.07.2023, 16.45 Uhr;

Drei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag auf der Haltener Straße (L600) in Heiden. Gegen 16.45 Uhr wollte ein 59-Jähriger mit seinem Wagen aus Richtung Reken kommend nach links auf die BAB 31 auffahren. Dabei übersah der Gelsenkirchener das entgegenkommende Fahrzeug eines 56 Jahre alten Dorsteners. Es kam zu Kollision, in dessen Folge sich drei Mitfahrende (56-jährige Dorstenerin, 38 Jahre alter Gelsenkirchener sowie eine zehnjährige Gelsenkirchenerin) in den Autos verletzten. Die Feuerwehr Heiden beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell