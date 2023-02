Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis

Themar/Henfstädt (ots)

Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss verunfallte Samstagabend ein 36-jähriger Motorrad-Fahrer auf der Strecke zwischen Themar und Henfstädt. In einer Kurve kam der Zweiradfahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. 0,73 Promille zeigte der Atemalkoholtest während der Unfallaufnahme an, sodass die Beamten eine Blutentnahme im Klinikum anordneten. Am Fahrzeug des Leichtverletzten entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

