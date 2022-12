LPI-SLF: Bargeld entwendet

Sonneberg (ots) - Am 25.11.2022 wurde in der Steinacher Straße in Blechhammer ein schwarzes Pedelec mit beiger Aufschrift "Fuji" auf der Querstange und "designed in Philadelphia" auf der Sattelstange aufgefunden. Weiter wurde am 28.11.2022 in der Forschengereuther Straße am Viadukt ein Mountainbike Cube in schwarz mit grauen Akzenten gefunden. Daran ist ein schwarz-roter Getränkehalter sowie eine Lampe an der ...

mehr