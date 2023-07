Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Mit Helikopter nach Einbrechern gefahndet

Heek-Nienborg (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Eper Straße;

Tatzeit: 03.07.2023, 01.30 Uhr;

Mit einem Hubschrauber nach Einbrechern gefahndet hat die Polizei in Heek-Nienborg in der Nacht zum Montag. Gegen 01.30 Uhr am frühen Morgen schlug zunächst eine Alarmanlage bei einer Sicherheitsfirma Alarm - zeitgleich fiel einer Zeugin ein fremder Wagen in der Straße Röhnacker auf. Aus diesem Auto stiegen zwei maskierte Männer und liefen zu einem nahegelegenen Betrieb an der Eper Straße. Bei der Tatortaufnahme stellten alarmierte Polizisten folgendes fest: Es befanden sich ein Loch in einem Zaun des metallverarbeitenden Betriebes und Einbruchspuren am Gebäude. Abtransportbereit hatten die Einbrecher bereits mehrere Bronzeteile deponiert. Die Suche nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell