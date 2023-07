Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte/Ahaus-Graes - Einbrüche in kirchliche Einrichtungen

Ahaus (ots)

Tatorte: Ahaus-Alstätte, Münsterstraße und Hochstraße - Ahaus-Graes, Birkenstraße;

Tatzeit: zwischen 30.06.2023, 16.15 Uhr, und 02.07.2023, 13.15 Uhr;

In drei kirchliche Einrichtungen gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in den Ahauser Ortsteilen Alstätte und Graes. An der Münsterstraße in Alstätte hebelten Einbrecher ein Fenster eines Pfarrheims auf. Auch an der Hochstraße verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang durch ein Fenster in das Gebäude eines Kindergartens. Durch eine aufgebrochene Tür gelangten Eindringlinge in das Familienzentrum-Gebäude an der Birkenstraße in Ahaus-Graes. Es entstand auch Sachschaden sowie Unordnung in den Gebäuden. In Graes fehlte eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Ob weitere Beute erlangt wurde und ob die Taten zusammenhängen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattungen noch nicht fest. Klar ist jedoch bereits jetzt, dass der hohe angerichtete Sachschaden in keinem Verhältnis zum Diebesgut steht. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Sonntag, 13.15 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell