Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handtasche geraubt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Franz-Kerkhoff-Straße; Tatzeit: 30.06.23, 17.40 Uhr;

Am Freitag war eine 71-jährige Gronauerin zu Fuß auf der Franz-Kerkhoff-Straße in Richtung Dr.-Selbert-Straße unterwegs. In Höhe der Unterführung Hermann-Ehlers-Straße näherte sich von hinten ein Mann im Laufschritt und entriss der Geschädigte die Handtasche. Der Täter rannte in Richtung Möllenweg davon. Täterbeschreibung: ca. 180 cm groß, bekleidet mit dunkler Hose und heller Kapuzenjacke. Die Kapuze hatte der Täter über den Kopf gezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell