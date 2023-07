Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer verletzt

Autofahrer flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Uhlandstraße/Im Königsesch/Industriestraße; Unfallzeit: 01.07.23, ca. 01.00 Uhr;

Ein 41 Jahre alter Fahrradfahrer aus Bocholt wurde in der Nacht zum Samstag bei einem Verkehrsunfall verletzt - der Unfallverursacher hatte sich ohne anzuhalten entfernt. Der Radfahrer wollte die Uhlandstraße bei Grün aus Richtung Im Königsesch kommend in Richtung Industriestraße kommend überqueren. Der Autofahrer war von der Straße Im Königsesch nach rechts auf die Uhlandstraße abgebogen und hatte dabei den 41-Jährigen angefahren. Dieser stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei dem Pkw handelt es sich vermutlich um einen dunklen Kombi. Der Geschädigte ist sicher, einen aufheulenden V8-Motor gehört zu haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell