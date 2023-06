Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Eierdieb greift ohne zu bezahlen zu

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Breslauer Straße;

Tatzeit: 27.06.2023, 22:00 Uhr;

Mehrfach in die Auslage eines frei zugänglichen Verkaufsschranks von Hühnereiern gelangt hat am Dienstag gegen 22.00 Uhr ein Unbekannter an der Breslauer Straße in Vreden. Die Art des Verkaufs von frischen Hofprodukten beruht auf Vertrauen: Dieses wurde nun von einem schlanken, jungen Mann missbraucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug der Eierdieb dunkle Turnschuhe mit bunten Sohlen sowie eine Baseballcap. Das Kriminalkommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell