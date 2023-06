Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Frisörsalon

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Amtsstraße;

Tatzeit: zwischen 29.06.2023, 18.15 Uhr, und 30.06.2023, 08.20 Uhr;

Bargeld in einem Frisörsalon erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Schöppingen. Um in das Gebäude an der Amtsstraße zu gelangen, brachen die Täter zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 08.20 Uhr, eine Tür auf. Eine Zeugin hatte gegen 00.10 Uhr Geräusche aus dem Salon gehört, sich jedoch nichts dabei gedacht. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell