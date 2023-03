Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: "Mama ist die Beste" - Mutter zahlt Geldstrafe, damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis muss

Bild-Infos

Download

Bunde (Ostfrl.) / BAB 280 (ots)

Dass ein 25-Jähriger Donnerstagmittag nicht ins Gefängnis musste, verdankt er ganz allein seiner Mutter. Die Justiz hatte per Haftbefehl nach ihm gesucht. Die Mutter bezahlte die offene Geldstrafe und bewahrte ihren Sohn damit vor rund einem Monat in Haft.

Das aus deutschen und niederländischen Polizisten bestehende Grenzüberschreitende Polizeiteam hatte im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung, gegen 13:20 Uhr, die Fahrgäste eines Fernreisebusses überprüft, der über die Autobahn 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war.

Die Überprüfung der Personalien eines 25-jährigen Fahrgastes im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorlag. Der Mann war im Jahr 2021 wegen Betrug, Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 31 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 930,- Euro begleichen.

Weil der Mann die Geldstrafe nicht begleichen konnte, rief er kurzerhand seine Mutter an und bat sie um Hilfe. Die bezahlte die offene Geldstrafe bei der Bundespolizei in Oldenburg und bewahrte ihren Sohn damit vor rund einem Monat in Haft.

- - - - - - - - - - - - - - -

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijke Marechaussee (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover und der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. Das Team hat seinen Dienstsitz im Bundespolizeirevier Bunde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell