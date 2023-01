Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei beschlagnahmt fünf illegale Pistolen bei Grenzkontrolle

Anger/Freilassing (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Freilassing haben am Mittwoch (4. Januar) bei Grenzkontrollen an der BAB 8 mehrere illegale Schusswaffen und Munition sichergestellt. Gegen 16:00 Uhr kontrollierten Fahnder der Bundespolizei an der Anschlussstelle Anger die Insassen eines in Deutschland zugelassenen Fahrzeugs. Der Beifahrer, ein kosovarischer Staatsangehöriger, sowie seine Frau und seine Schwester, beide deutsche Staatsangehörige, konnten sich rechtmäßig ausweisen. Bei der Durchsuchung des 37-jährigen Kosovaren fanden die Bundespolizisten in dessen Jackentaschen sowie im Hosenbund insgesamt vier Pistolen. Zunächst schien es, als ob es sich um Schreckschusswaffen gehandelt hätte. Nach genauerer Inaugenscheinnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass die Pistolen so modifiziert wurden, dass sie als scharfe Schusswaffen eingesetzt werden können. In einem auf der Rücksitzbank befindlichen Schuh entdeckten die Polizisten zudem eine weitere Handfeuerwaffe. Darüber hinaus förderte die Durchsuchung des Kleinwagens mehr als 100 Schuss Munition zu Tage. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz nahmen die Fahnder den 37-Jährigen sowie seine beiden Begleiterinnen vorläufig fest und brachten sie zur Bundespolizeiinspektion Freilassing. Nachforschungen ergaben, dass gegen den Beschuldigten bereits vor einigen Jahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wurde. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht deshalb eine Wohnungsdurchsuchung an. Bei der am Donnerstagmorgen mit Spezialkräften der Bundespolizei durchgeführten Durchsuchung wurde weitere Munition aufgefunden. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts einer Straftat gegen das Waffengesetz.

